Lincoln Rhyme: trama episodi 25 agosto 2020 su Italia 1

Arriva martedì 25 agosto 2020 su Italia 1 la serie tv targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver con la prima stagione in italiano.

Lincoln Rhyme episodio 1 La caccia è aperta. Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes, diventato tetraplegico proprio durante l’ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo nell’impresa Amelia Sachs, una giovane agente del New York Police Department che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori.

Lincoln Rhyme episodio 2 Delirio di onnipotenza. Un serial Killer, soprannominato L’Ira di Dio commette una serie di omicidi in diretta streaming sul web. Sulla scena del crimine lascia una collezione di quadri raffiguranti i miti greci che narrano di uomini che sfidarono gli Dei e che per questo furono puniti. Seguendo questa traccia, la squadra guidata da Lincoln Rhyme riesce a scoprire e catturare il colpevole. Nel frattempo, il Collezionista di ossa continua a prepararsi allo scontro finale con il suo antico nemico.

Lincoln Rhyme episodio 3 Roulette russa. In un quartiere di Brooklyn, abitato prevalentemente da immigrati russi, viene commesso un crimine. Lincoln Rhyme e il team devono aiutare una giovane donna russa che ha assistito all’omicidio.

