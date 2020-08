Un’estate a Oxford va in onda stasera in tv martedì 25 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’estate a Oxford film stasera in tv: cast

La regia è di Karola Meeder. Il cast è composto da Terrence Hardiman, Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein, Barbara Spitz, Priscilla Bergey, Nora Jensen, Jamie Baughan, Simon Roberts.

Un’estate a Oxford film stasera in tv: trama

Daniel Miller, studente di storia, si guadagna qualche soldo lavorando come tuttofare nel bed & breakfast di Molly Robinson. Riparando una doccia, si imbatte in Nina Petersen, professoressa tornata a Oxford dopo cinque anni per tenere una conferenza sull’Olocausto. Nina, in precedenza, aveva allacciato una relazione con Thomas Rothwell, professore all’università, sposato e molto più vecchio di lei. Tra i due, questa volta, si frappone il passato, il dolore di un popolo e il giovane Daniel…

Un’estate a Oxford streaming

Un’estate a Oxford streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

