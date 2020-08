The Square film stasera in tv 26 agosto: cast, trama, streaming

The Square va in onda stasera in tv mercoledì 26 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Square film stasera in tv: cast

La regia è di Ruben Östlund. Il cast è composto da Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary, Linda Anborg, Annica Liljeblad.

The Square film stasera in tv: trama

Christian è il rispettato curatore di un museo d’arte contemporanea di Stoccolma. E’ anche il padre divorziato, ma devoto di due bambine. Al momento Christian è molto preso dal lavoro, nel museo infatti c’è grande fermento per il debutto di un’installazione chiamata The Square, che invita i passanti all’altruismo e alla condivisione. Ma a volte è difficile rispettare i propri ideali e quando a Christian viene rubato il suo cellulare la sua reazione è tanto scomposta e sciocca da trascinarlo rapidamente in situazioni vergognose che gettano la sua vita rispettabile nel caos più completo.

The Square streaming

The Square streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Square film stasera in tv: trailer

