CHICAGO MED 4 EPISODI 27 AGOSTO 2020. Arriva su Italia 1 giovedì 27 agosto 2020 la quarta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 4 trama episodi 27 agosto 2020 su Italia 1

Chicago Med 4 trama episodio 5 Quello che non sai. Il primo compito di Will come informatore della polizia mette a dura prova il suo rapporto con Natalie. Ethan è scioccato quando il padre del figlio di Emily finisce nel Pronto Soccorso. Connor fa pressione su Ava per rivelare chi ha donato in modo anonimo i fondi per la Sala Ibrida.

Chicago Med 4 trama episodio 6 Il male minore. Al Chicago Med arriva una ragazza dell’Europa dell’Est con diversi traumi causati da un incidente d’auto. Ethan scopre che in realtà è stata anche picchiata. Will e Natalie faranno di tutto per toglierla dalle grinfie del marito aguzzino. Will si scontra con Lanik riguardo alla condotta su un paziente in fin di vita. Una ragazzina deve essere sottoposta a un trapianto di fegato ma si scopre che i genitori adottivi l’avevano sottratta alla madre tossicodipendente.

Chicago Med 4 trama episodio 7 Il veleno dentro di noi. Ethan si trova alle prese con il marito di una donna deceduta in ospedale un anno prima; l’uomo ha con se’ una bottiglia di gas tossico che finisce sul pavimento, dando luogo a una vera e propria emergenza da esalazioni tossiche. Il Pronto Soccorso viene evacuato e sul posto arrivano anche i vigili del fuoco (da Chicago Fire) e la Polizia (da Chicago PD); Connor e Ava preferiscono restare chiusi nella sala operatoria di Connor per operare d’urgenza un paziente sfruttando il sistema di ventilazione della sala. Intanto Natalie e il Dottor Charles si ritrovano intrappolati nei sotterranei con una paziente malata di mente che deve partorire. Purtroppo la polizia scopre che il veleno era Cianuro e Ethan ora lotta tra la vita e la morte. Will intanto continua a nascondere a Natalie la verità su Ray.

Chicago Med 4 streaming

Chicago Med 4 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

