Un passo dal cielo Io ti salverò è il film stasera in tv giovedì 27 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1.

Un passo dal cielo Io ti salverò film stasera in tv: cast

La regia è di Riccardo Donna. Il cast è composto da Terence Hill, Enrico lanniello, Cat Marlon, Gianmarco Pozzoli, Gabriele Rossi, Claudia Gaffuri, Francesco Salvi, Katia Ricciarelli.

Un passo dal cielo Io ti salverò film stasera in tv: trama

Pietro trova nel bosco una ragazza ferita, in stato di shock e che sembra aver perso la memoria e ricordare solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due comincia a nascere un sentimento profondo e intenso, quando lo sparo di un fucile, nel bosco, uccide la giovane. Pietro inizia allora un’indagine personale per scoprire cosa possa nascondersi dietro la sua morte.

Ben presto si mette sulle tracce di un’organizzazione che fa arrivare dall’Est in Italia ragazze giovanissime, per sfruttarle con la prostituzione. Ma chi ha eliminato Ania è pronto a uccidere ancora. Pietro dovrà rischiare il tutto per tutto per portare a termine la missione…

Un passo dal cielo Io ti salverò streaming

Un passo dal cielo il film Io ti salverò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

