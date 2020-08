Il collezionista è il film stasera in tv venerdì 28 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il collezionista film stasera in tv: cast

La regia è di Gary Fleder. Il cast è composto da Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Alex McArthur, Tony Goldwyn, Richard T. Jones, Brian Cox, Roma Maffia, Bill Nunn, Gina Ravera, Jay O. Sanders

Il collezionista film stasera in tv: trama

L’ispettore di polizia dr. Alex Cross (Morgan Freeman) ha pubblicato un libro sul crimine e il suo lavoro si focalizza in particolar modo sulla psicologia dei delitti e dei criminali. Quando sua nipote Naomi, studentessa all’Università della Carolina del Nord, scompare dal campus, Alex interviene utilizzando la sua esperienza. Appena arriva a Durham, però, il dottore scopre che il caso è molto più complesso di quello che credeva. Infatti le ragazze scomparse sono sette e di queste sono stati ritrovati due cadaveri.

Non ci sono indizi tranne uno: un biglietto firmato Casanova lasciato dall’assassino sulla scena del secondo omicidio. Mentre la polizia locale vive gli interventi di Alex come un’interferenza, viene ritrovato un terzo cadavere.. Il tempo stringe e Alex è costretto ad accettare l’aiuto della dottoressa Kate (Ashley Judd) che era stata rapita ma è riuscita a fuggire..

Il collezionista streaming

Il collezionista streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il collezionista film stasera in tv: trailer

