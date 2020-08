Io sono leggenda è il film stasera in tv venerdì 28 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io sono leggenda film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: I am Legend

USCITO IL: 11 gennaio 2008

GENERE: Fantascienza, Horror

ANNO: 2007

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith, Dash Mihok, Emma Thompson, Darrell Foster

DURATA: 101 Minuti

Io sono leggenda film stasera in tv: trama

A causa di un virus creato da alcuni scienziati, gli esseri umani sono diventati vampiri. New York è deserta e l’unico sopravvissuto è il Dottor Robert Neville (Will Smith), che risulta essere immune dal terribile virus. Neville agisce solo di giorno accompagnato dal suo cane lupo perchè di notte i vampiri escono e attaccano tutto ciò che incontrano. Per tre anni, Neville invia giornalmente e instancabilmente messaggi radio, cercando disperatamente altri eventuali sopravvissuti. Ma gli infetti si aggirano tra le ombre e spiano tutte le mosse di Neville nella speranza che compia lo sbaglio fatale. L’uomo è guidato da un’unico scopo, quello di trovare un antidoto contro gli effetti del virus usando il proprio sangue immune. Ma il tempo è poco e i vampiri non gli danno tregua..

Io sono leggenda film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Richard Matheson.

Si tratta della terza pellicola basata sul libro dopo L’ultimo uomo della Terra del 1964 e Occhi bianchi sul pianeta Terra del 1975.

Will Smith si era innamorato del cane che ha recitato al suo fianco di nome Abbey, tanto che ha cercato di adottarla, ma il suo addestratore non ha ceduto.

Io sono leggenda streaming

Io sono leggenda streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Io sono leggenda film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=1esKhYS6WCg

