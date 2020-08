La Notte della Taranta 2020 stasera in tv su Rai 2: ospiti e anticipazioni

La Notte della Taranta 2020 – concertone di Melpignano sarà trasmesso stasera in tv sabato 28 agosto 2020 su Rai 2. Di seguito ecco ospiti, anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Notte della Taranta 2020: concertone di Melpignano

Rai 2 venerdì 28 agosto in seconda serata trasmette il Concertone più amato, atteso e celebre del Bel paese, La notte della Taranta, dal suggestivo scenario naturale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano (LE). Un’edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini che metterà in connessione la piazza di Melpignano, rigorosamente senza pubblico, con le straordinarie immagini delle meraviglie di Puglia, come Montesantangelo, Bari e Gallipoli.

La Notte della Taranta 2020: ospiti

Nato nel 1998, il Concertone di Melpignano, è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta che da 23 anni diffonde e valorizza la pizzica nel mondo. Il maestro Paolo Buonvino dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta e l’Orchestra Roma Sinfonietta. Dopo 16 anni dalla sua prima apparizione torna la regina italiana del rock Gianna Nannini. Tra i super ospiti della serata anche il vincitore del festival di Sanremo il pugliese Diodato e Mamhmood. Non mancherà la danza con le coreografie dell’artista Sharon Eyal e la partecipazione del ballerino Darren Devaney.

La Notte della Taranta 2020 streaming

La Notte della Taranta 2020 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

