Liberi Sognatori A Testa Alta Libero Grassi è il film stasera in tv venerdì 28 agosto 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. La pellicola per la regia di Graziano Diana ha come protagonisti Giorgio Tirabassi, Michela Cescon e Diane Fleri.

Liberi Sognatori: su Canale 5 la nuova collana di racconti

La pellicola fa parte della serie Liberi Sognatori prodotta da Pietro Valsecchi, un progetto costituito da quattro film per la tv, ognuno incentrato sul racconto di una figura emblematiche della cronaca italiana: Libero Grassi, Mario Francese, Emanuela Loi, Renata Fonte. Questi hanno vissuto tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90, periodo che fu per l’Italia pieno di cambiamenti sociali ma anche di forti violenze. I protagonisti dei quattro film hanno coraggiosamente compiuto fino in fondo il proprio dovere di cittadini, di uomini dello stato, di giornalisti hanno dato un esempio che rimane indelebile, combattendo per rendere l’Italia un paese migliore e pagando con la vita i loro ideali di verità e giustizia. I protagonisti di Liberi Sognatori sono il simbolo di un’Italia che resiste e che non si arrende alla sopraffazione e alla corruzione, quattro persone caratterizzate da grande umanità e senso del dovere, a cui si intende restituire voce e dignità, dopo anni di ingiusto isolamento istituzionale e oblio mediatico.

Liberi Sognatori A Testa Alta Libero Grassi stasera in tv: trama

Libero Grassi (Giorgio Tirabassi) è un imprenditore palermitano a cui il clan mafioso Madonia inizia a chiedere il pizzo. Libero si rifiuta e a fronte di minacce e atti violenti, denuncia i fatti ai giornali e viene addirittura invitato alla televisione nazionale per testimoniare la sua resistenza alle minacce mafiose. Ma la società civile siciliana lo isola e i mafiosi decidono di ucciderlo nel 1991 come monito a chi osa sfidare il loro potere.

Liberi Sognatori: tutti gli appuntamenti

