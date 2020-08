Miami Beach è il film stasera in tv venerdì 28 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Miami Beach film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Ricky Memphis, Max Tortora, Giampaolo Morelli, Paola Minaccioni, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà, Mariela Garriga, Nina Strauss, Camilla Tedeschi.

Miami Beach film stasera in tv: trama

Il romano Luca (Filippo Laganà) figlio di Giovanni (Max Tortora) e la milanese Valentina (Camilla Tedeschi) figlia di Olivia (Paola Minaccioni), vanno a studiare all’Università a Miami. Durante il viaggio in aereo i loro due genitori litigano furiosamente e tra loro comincia un odio profondo, ma a loro insaputa i figli si conoscono al college e si innamorano tra feste, sport e scherzi. Nel frattempo arriva a Miami anche Giulia (Neva Leoni) insieme ad alcune sue amiche.

La ragazza è volata oltreoceano per assistere a un concertone, lasciando disperato in aeroporto il padre Lorenzo (Ricky Memphis). Quest’ultimo così è costretto ad andare nella città della Florida in cerca della figlia, ma non conoscendo una parola di inglese si fa aiutare da Bobo (Emanuele Propizio), studente fuoricorso con il quale scoprirà la vita dei giovani in quella grande metropoli.

Miami Beach streaming

Miami Beach streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

