Ninna nanna mortale è il film stasera in tv sabato 29 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ninna nanna mortale film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Malenfant. Il cast è composto da Katie Leclerc, Jeff Schine, Victoria Barabas, Todd Cahoon, Heather Ankeny, Katie Michels, Tyee Tilghman, Martha Hackett.

Ninna nanna mortale film stasera in tv: trama

Glenn ed Harry si incontrano in ospedale mentre le loro mogli danno alla luce le loro bambine. Sfortunatamente la figlia di Harry e Olivia muore, e Glenn vedendo il ragazzo affranto gli offre un lavoro. Dopo alcuni mesi, la coppia va alla festa della figlia di Glenn e Brooke, ma Olivia ha una strana reazione e comincia a legarsi profondamente alla piccola Siena. Il suo comportamento viene frainteso e viene considerata da tutti una pazza data l’ossessione per la donna verso la piccola. Nancy l’infermiera della sala parto è l’unica a confortarla ma successivamente Harry e Olivia scoprono una sconvolgente verità.

Ninna nanna mortale streaming

Ninna nanna mortale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

