The Hateful Eight film stasera in tv 29 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

The Hateful Eight è il film stasera in tv sabato 29 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Hateful Eight film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 febbraio 2016

GENERE: Drammatico, Western, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Quentin Tarantino

CAST: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir, Zoe Bell, Dana Gourrier, James Parks, Channing Tatum, Gene Jones, Keith Jefferson, Craig Stark, Belinda Owino, Quentin Tarantino

DURATA: 165 Minuti

The Hateful Eight film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Siamo a pochi anni dalla fine della guerra civile nel selvaggio West e una diligenza nel mezzo di una furiosa tempesta di neve è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming. All’interno della carrozza c’è un cacciatore di taglie, un veterano dell’esercito dell’Unione con una donna sua prigioniera Daisy Domergue. Sono diretti alla città di Red Rock dove il cacciatore di taglie, che in quelle zone è soprannominato “Il Boia”, consegnerà la ricercata nelle mani della giustizia ed incasserà la taglia messa sulla testa della donna pari a 10.000 dollari.

Durante il viaggio altri due personaggi si uniscono a loro, ma la tempesta diventa troppo violenta e costringe quella strana compagnia a cercare riparo presso un emporio. All’interno del negozio ci sono quattro sconosciuti. Ben presto i viaggiatori della diligenza capiscono che tra quelle persone forse qualcuno mente sulla sua identità e diventa sempre più evidente che riprendere il viaggio verso la città di Red Rock sarà una cosa sempre più difficile. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Hateful Eight film stasera in tv: curiosità

Si tratta del film più lungo di Quentin Tarantino con i suoi 187 minuti.

La spettacolare colonna sonora è stata composta per la pellicola da Ennio Morricone, che è stato premiato con un Oscar, Golden Globe e BAFTA.

Negli USA il film è stato distribuito nelle sale per pochi giorni in una edizione limitata su una pellicola Ultra Panavision 70mm, formato che non era più utilizzato da cinquant’anni.

La trama del film era stata rubata e messa online, tanto che Tarantino prima cancellò il film, poi decise di produrlo riscrivendo alcune parti e il finale.

Alcune composizioni di Ennio Morricone erano brani inutilizzati scritti per il film La cosa del 1982.

A un certo punto, il personaggio di Michael Madsen dice “A bastard’s work is never done” che era la fase promozionale presente nella locandina di Bastardi senza gloria.

The Hateful Eight streaming

The Hateful Eight streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Hateful Eight film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/HYaHiC6MzgQ

