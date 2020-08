Stasera in tv sabato 29 agosto 2020 torna Una storia da cantare dedicata ai cantautori a Sanremo nel corso degli anni in onda in prima serata su Rai 1 con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Scopri ospiti, anticipazioni e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 29 agosto sui cantautori a Sanremo

Dopo il successo di ascolti e sul web della prima edizione, torna sabato 29 agosto in prima serata su Rai 1 Una storia da cantare, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. All’indomani del Festival dei record, Sanremo torna protagonista del primo appuntamento, in cui saranno 6 le storie dei cantautori che con il loro passaggio sul palco dell’Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano e i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 29 agosto sui cantautori a Sanremo

E ancora il recordman di vittorie della kermesse Domenico Modugno con pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” e Ivano Fossati, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata da Mia Martini o “Le notti di maggio” presentata da Fiorella Mannoia, entrambe vincitrici del Premio della Critica. Non potrà mancare Sergio Endrigo, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, e infine “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione di Luigi Tenco al Festival.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 29 agosto sui cantautori a Sanremo

Nel ruolo di narratore, il cantautore Enrico Ruggeri, conduttore e “storyteller” avvincente, che con Bianca Guaccero metterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutti noi. Big e giovani cantautori interpreteranno dal vivo i celebri brani di questi artisti, sostenuti da una grande band diretta da Maurizio Filardo, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con i cantautori e le loro canzoni.

Una storia da cantare stasera in tv 29 agosto: ospiti

Ospiti della puntata di Una storia da cantare stasera in tv 15 febbraio: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.

Una storia da cantare dove vederlo

La serata andrà in onda sabato 29 agosto 2020 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo show, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili