All’ultima spiaggia è il film stasera in tv domenica agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All’ultima spiaggia film stasera in tv: cast

La regia è di Gianluca Ansanelli. Il cast è composto da Paola Minaccioni, Ivano Marescotti, Ernesto Mahieux, Carmine Faraco, Alessandro Di Carlo, Nicole Grimaudo, Antonio Giuliani, Dario Bandiera, Aurora Cossio, Giuseppe Giacobazzi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All’ultima spiaggia film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Fallimenti, miseria, precariato: migliaia di persone “all’ultima spiaggia”, in un’Italia sconvolta da una crisi che ha un’eco drammatica nella vita di gran parte dei singoli che la compongono. Questo è il target di persone che vuole partecipare al nuovo reality televisivo L’ultima spiaggia, appunto: la vittoria andrà al più disperato. I vari personaggi che popolano questa commedia di Gianluca Ansanelli, vivono sulla propria pelle la precarietà in tutte le sue forme: da quella lavorativa a quella sentimentale…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

All’ultima spiaggia streaming

All’ultima spiaggia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

All’ultima spiaggia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili