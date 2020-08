Broken City è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Broken City film stasera in tv: cast

La regia è di Allen Hughes. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Natalie Martinez, Kyle Chandler, Barry Pepper, Justin Chambers, Han Soto, James Ransone, Griffin Dunne, Michael Beach, James Rawlings.

Broken City film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. In una New York dominata da atmosfere torbide, Billy Taggart (Mark Wahlberg), un ex poliziotto caduto in disgrazia, tira a campare lavorando come detective privato. Un giorno gli si presenta una grande occasione: l’uomo più potente della città, il sindaco Hostler (Russell Crowe), lo convoca. Ha un incarico per lui. Sa che la sua bellissima moglie (Catherine Zeta-Jones) lo tradisce e vuole che Billy scopra chi è l’uomo con cui lei ha una relazione. Billy esegue il suo compito, ma ben presto si rende conto che è stato ingannato. E’ entrato, suo malgrado, in una fitta rete d’inganni e corruzione, affari loschi e tradimenti. E il gioco è nelle mani del potente sindaco…

Broken City streaming

Broken City streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Broken City film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=oxxJFfLD4Ig

