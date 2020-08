Cattivi Vicini è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cattivi Vicini film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Neighbors

USCITO IL: 20 agosto 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Nicholas Stoller

CAST: Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne, Dave Franco, Lisa Kudrow, Jerrod Carmichael, Christopher Mintz-Plasse, Jake Johnson, Carla Gallo, Ali Cobrin, Halston Sage, Bobby Moynihan, Craig Roberts, Hannibal Buress, Jason Mantzoukas, Ike Barinholtz, Jesse Heiman

DURATA: 97 Minuti

Cattivi Vicini film stasera in tv: trama

I neo genitori Mac (Seth Rogen) e Kelly Radner (Rose Byrne) sono una coppia di trentenni che ha appena comprato una casa nei quartieri residenziali fuori città. I due però devono fare i conti con se stessi e con la maturità che si trovano a gestire con qualche difficoltà. Infatti si illudono di avere ancora un’età che ormai è lontana, di essere ancora giovani e ribelli. Ciò che rende questa situazione più critica è l’arrivo dei nuovi vicini, dozzine di confratelli della congrega Delta Psi Beta guidati dal carismatico presidente Teddy Sanders (ZacEfron): serate, schiamazzi, urla notturne, feste di ogni tipo.

Insomma tutto ciò che potrebbe creare problemi ad una coppia con un bambino appena nato. Le feste dei confratelli continuano ad aumentare e iniziano ad assumere dimensioni epiche, raccogliendo ogni giorno nuovi partecipanti. Ha inizio così una vera e propria guerra tra vicini, desiderosi entrambi di vedere riconosciute le proprie esigenze: da una parte un po’ di pace e tranquillità, dall’altra la libertà di fare ciò che si vuole.

Cattivi Vicini film stasera in tv: curiosità

Fanno parte della colonna sonora le canzoni Get Ur Freak On / Keep Me di Missy Elliott & The Black Keys, Freaking Out di Flo Rida e London Bridge di Fergie.

Il 30 giugno 2016 è uscito nei cinema un sequel sempre con protagonisti Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne.

Cattivi Vicini streaming

Cattivi Vicini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cattivi Vicini film stasera in tv: trailer

