Danni Collaterali è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Danni Collaterali film stasera in tv: cast

La regia è di Andrew Davis. Il cast è composto da Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Turturro, Jane Lynch.

Danni Collaterali film stasera in tv: trama

Gordon Brewer (Arnold Scharzenegger) è coraggioso capitano del corpo dei vigili del fuoco di New York. Un giorno arrivato in ritardo ad un appuntamento con la moglie ed il figlio, assiste impotente allo scoppio di una bomba, un attentato terroristico che uccide entrambi. L’attentato viene attribuito ad un pericoloso terrorista colombiano e Gordon attende pazientemente che le forze dell’ordine risolvano il caso, ma le indagini procedono a rilento. Così decide di fare sa solo e va in Sud America e …

Danni Collaterali streaming

Danni Collaterali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Danni Collaterali film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mGxu8LsKCis

Stasera in TV: link utili