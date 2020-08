Due gran figli di è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Due gran figli di film stasera in tv: cast

La regia è di Lawrence Sher. Il cast è composto da Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Kate Williams, Terry Bradshaw, Glenn Close, Harry Shearer, Christopher Walken, Ving Rhames, Katie Aselton, June Squibb.

Due gran figli di film stasera in tv: trama

Peter e Kyle Reynolds sono due fratelli gemelli, ormai adulti, cresciuti da una madre single, l’eccentrica Helen, nella convinzione che loro padre fosse morto prima della loro nascita. I due sono molto diversi tra loro, Peter è un proctologo divorziato e con un figlio adolescente, mentre Kyle è un uomo stralunato che si è arricchito quando qualcuno ha deciso di mettere la sua foto su una bottiglia di salsa BBQ. Quando i due fratelli si riuniscono per le nozze della madre ricevono da lei una notizia bomba: Helen ha mentito loro per anni riguardo al presunto padre deceduto, il padre, infatti, non è affatto morto!

E mentre la donna giustifica le proprie bugie dando la colpa al fervore femminista e alla filosofia degli anni ’70, i due fratelli Reynolds decidono di attraversano il Paese alla ricerca del padre biologico a bordo di una vecchia auto sconquassata. Un viaggio alla ricerca delle proprie radici che li porta anche scoprire alcune cose della loro madre che forse non avrebbero mai voluto conoscere…

Due gran figli di streaming

Due gran figli di streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Due gran figli di film stasera in tv: trailer

