Sergio Castellitto è il film stasera in tv domenica 30 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Sindaco Pescatore film stasera in tv: cast

La regia è di Maurizio Zaccaro. Il cast è composto da Sergio Castellitto, Anna Ferruzzo, Fabrizio Contri, Maurizio Marchetti, Lavinia Guglielman, Antonio Pennarella.

Il Sindaco Pescatore film stasera in tv: trama

Il film racconta la storia vera di Angelo Vassallo primo cittadino di Polica (nel Cilento) soprannominato “il sindaco pescatore” barbaramente ucciso dalla criminalità organizzata il 5 settembre di 5 anni fa. Angelo Vassallo era veramente un figlio del mare cresciuto tra pescatori e aveva imparato fin da piccolo la durezza della vita fra le onde che per sopravvivere richiedeva forza e abnegazione, le stesse doti che continuò ad usare quando divenne primo cittadino della sua cittadina Pollica, nel Cilento. Il suo progetto politico era semplice: tornare ai valori del passato e nel rispetto dell’ambiente valorizzare l’economia e il turismo. Ma con il successo del suo programma arrivarono anche la delinquenza organizzata e un uomo di quel calibro dava troppo fastidio.

Il sindaco pescatore recensione

Una storia vera di onestà e coraggio che ha visto un uomo mettere in pratica i suoi principi innovatori, rivoluzionari in un territorio tormentato dal degrado, dall’incuria e dalla delinquenza raggiungendo tanti traguardi sempre all’insegna di una sola parola d’ordine: legalità. Il film TV in onda domani sera su Rai 1 racconta proprio la storia dell’esperienza umana e politica di un uomo che 5 anni fa fu fatto tacere per sempre, ucciso da sette colpi di pistola. La storia di un uomo che da allora è divenuto un santo laico dello stato e un esempio di rettitudine e onestà per tutti.

Interprete d’eccezione è Sergio Castellitto che con questo tv movie-evento torna in Rai. Inutile sottolineare il grande carattere interpretativo che l’attore riesce a far emergere da una recitazione di grande impatto emotivo e particolarmente intensa. Castellitto ha rappresentare il personaggio del sindaco pescatore con notevole maestria riuscendo ad immedesimarsi pienamente in questo uomo eroe del nostro tempo, ispirato dall’amore per il proprio paese e dal più puro senso di onesta e legalità.

Il sindaco pescatore streaming

Il sindaco pescatore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il sindaco pescatore film stasera in tv: trailer

