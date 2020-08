L’ORA DELLA VERITA’ PRIMA PUNTATA. Da domenica 30 agosto 2020 arriva su Canale 5 la serie tv tratta dal noir Le temps est assassin di Michel Bussi. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ora della verità prima puntata: trama e anticipazioni 30 agosto 2020

L’ora della verità episodio 1. Clotilde è costretta a tornare in Corsica per un problema che coinvolge la figlia, in vacanza dai nonni. Aveva deciso di non tornarci più per tentare di dimenticare il terribile incidente in cui erano morti la madre, il padre e il fratello. Antichi ricordi tornano alla mente avvolti ancora nel mistero. Clotilde riceve una lettera che sembra essere stata scritta recentemente proprio dalla madre e chiede spiegazioni a suo nonno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ora della verità prima puntata: trama e anticipazioni 30 agosto 2020

L’ora della verità episodio 2. Clotilde torna in Corsica, nel luogo dove nell’estate del 1994 ha perso i genitori e il fratello a causa di un incidente d’auto, del quale lei e’ l’unica sopravvissuta. Inizia ad indagare sulla morte della sua famiglia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’ora della verità prima puntata: trama e anticipazioni 30 agosto 2020

L’ora della verità episodio 3. Clotilde si reca da Cesar che la vuole vedere per parlarle di un dossier a cui lavora da anni sull’incidente dei suoi genitori, ma quando arriva l’uomo è morto. Le indagini porteranno alla convinzione che è stato un omicidio. Il passato e il presente si intrecciano e Clotilde si avvicina sempre di più alla verità.

L’ora della verità streaming

L’ora della verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

L’ora della verità sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv L’ora della verità e in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #LOraDellaVerità, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su L’ora della verità segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

L’ora della verità: link utili