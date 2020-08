La classe degli asini è il film stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La classe degli asini film stasera in tv: cast

La regia è di Andrea Porporati. Il cast è composto da Vanessa Incontrada, Flavio Insimma, Fabio Troiano, Aurora Giovinazzo, Giovanni D’Aleo e Monica Dugo.

La classe degli asini film stasera in tv: trama

Torino, 1964. Mirella (Vanessa Incontrada) è una maestra che vive insieme a sua figlia di 8 anni Flavia. La bambina ha un gravissimo deficit psicomotorio causato da una malattia: non è in grado di camminare o parlare, riesce però a muoversi e partecipare alle attività quando è in gruppo, in particolar modo di coetanei. Mirella, così, si rivolge a Felice (Flavio Insinna) chiedendogli aiuto. L’insegnante ha infatti aperto una scuola mista che accoglie nelle classi anche i bimbi portatori di handicap. La storia racconta uno dei più grandi cambiamenti avvenuti all’interno del sistema scolastico italiano. Grazie alla battaglia lunga e difficile intrapresa dalla vera Mirella Casale (oggi 90enne), il Parlamento nel 1977 approvò una legge che cancellò definitivamente le aberranti “classi speciali”, integrando nella scuola dell’obbligo i bambini disabili nelle classi di quelli senza handicap.

La classe degli asini streaming

La classe degli asini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La classe degli asini film stasera in tv

