L’ORA DELLA VERITA’ SECONDA PUNTATA. Lunedì 31 agosto 2020 torna su Canale 5 la serie tv tratta dal noir Le temps est assassin di Michel Bussi. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’ora della verità seconda puntata: trama e anticipazioni 31 agosto 2020

L’ora della verità episodio 4. Valentine, durante un’arrampicata, cade in mare, e viene salvata da Orsu, uno strano personaggio dell’isola. Ben presto si scopre che non si e’ trattato di un incidente: l’imbracatura di Valentine era stata manomessa e qualcuno ha tentato di ucciderla. Clotilde ritrova una collana appartenuta alla madre, comparsa improvvisamente a casa sua. Cosi’ decide di svolgere delle indagini, partendo da fotografie che ritraggono la madre nel 1994 con indosso quella collana.

L’ora della verità episodio 5. Palma è ancora viva ed e’ tenuta segregata; grazie all’aiuto di Orsu riesce a mandare dei messaggi alla figlia per farle sapere che e’ viva. Jakob Schreiber chiama Clotilde per informarla che ha trovato una foto che potrebbe rivelare un segreto. Quando La donna si reca da lui non lo trova, e tutte le foto sono sparite: il figlio Mika la tranquillizza dicendole che capita spesso che sparisca senza avvisare.

L’ora della verità episodio 6. Cassanu, a seguito di un malore, viene trasportato in ospedale. Clotilde e’ al suo capezzale, mentre Stephane assiste all’apertura della bara di Palma. Solo l’esame del DNA potrà stabilire se il corpo sia proprio il suo. Venticinque anni prima, Palma aveva avuto un duro scontro con Salomè, dopo che quest’ultima aveva minacciato di ucciderla, se non avesse rinunciato a Paul.

L’ora della verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv L’ora della verità e in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #LOraDellaVerità, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

