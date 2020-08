The Breed La razza del male film stasera in tv 31 agosto: cast, trama, streaming

The Breed La razza del male è il film stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Breed La razza del male film stasera in tv: cast

La regia è di Nicholas Mastandrea. Il cast è composto da Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning, Hill Harper.

The Breed La razza del male film stasera in tv: trama

Cinque studenti partono alla volta di un’isola deserta per una vacanza tutto relax. Ben presto scopriranno che il loro paradiso non è affatto disabitato. Misteriose creature assetate di sangue iniziano a braccarli e per i cinque la vacanza si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Nicholas Mastandrea dirige una pellicola che non brilla per originalità. Produce il maestro dell’horror Wes Craven.

The Breed La razza del male streaming

The Breed La razza del male streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

