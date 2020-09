Lincoln Rhyme: trama episodi 1 settembre 2020 su Italia 1

LINCOLN RHYME EPISODI 1 SETTEMBRE. Arriva martedì 1 settembre 2020 su Italia 1 la serie tv targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver con la prima stagione in italiano. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Lincoln Rhyme episodio 4. Uno strano omicidio e un’indagine che si svolge all’interno della “Fabbrica dei corpi”, un centro di ricerche che studia gli effetti dei fattori ambientali sulla decomposizione.

Lincoln Rhyme episodio 5. Il collezionista è a New York. Uccide un ex professore di Lincoln e lascia sulla scena del crimine indizi che hanno a che fare con il passato del Detective.

Lincoln Rhyme episodio 6. La squadra di Rhyme deve indagare sull’omicidio di una donna. Tutti gli indizi portano a due coniugi che sono entrambi vecchi amici di Lincoln.

Lincoln Rhyme streaming

La serie tv Lincoln Rhyme streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

Lincoln Rhyme sui social

Per commentare in diretta la serie tv Lincoln Rhyme basta andare sull’hashtag ufficiale #LincolnRhyme, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Lincoln Rhyme: link utili