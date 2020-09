Sms Sotto Mentite Spoglie è il film stasera in tv martedì 1 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sms Sotto Mentite Spoglie film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 ottobre 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 2007

REGIA: Vincenzo Salemme

CAST: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante della Rovere, Enrico Brignano, Raffaele Pisu, Asoka Devamunige, Fiorenza Tessari, Pia Versi, Luisa De Filippo

DURATA: 90 Minuti

Sms Sotto Mentite Spoglie film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Tommaso, uomo di mezza età felicemente sposato con l’affascinante Chicca da ben 18 anni e padre di due figli adolescenti, un giorno, per dare un tocco di malizia alla vita coniugale, invia un messaggio al cellulare della moglie, invitandola ad una focosa notte d’amore. Ma casualmente, commette un errore che diventerà imperdonabile: lo invia alla moglie del suo migliore amico, che risponde molto favorevolmente alla proposta, svelando tutta una serie di situazioni paradossali e smascherando pensieri, sentimenti e paure nascoste delle due coppie di amici.

Sms Sotto Mentite Spoglie film stasera in tv: curiosità

In questo film non c’è la partecipazione nel cast di Maurizio Casagrande che è sempre presente negli altri film diretti da Salemme (ad esclusione anche di No problem, Se mi lasci non vale e Una festa esagerata).

Le musiche sono di Lucio Dalla.

L’albergo di Tahiti dove Tommaso (Salemme) e Gino (Panariello) trascorrono le vacanze con le rispettive consorti è in realtà l’Hotel Aeneas’ Landing, che si trova al Km 23.6 della Via Flacca a Gaeta (Latina).

Sms Sotto Mentite Spoglie streaming

Sms Sotto Mentite Spoglie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

