Windstorm Ritorno alle origini è il film stasera in tv martedì 1 settembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Windstorm Ritorno alle origini film stasera in tv: cast

La regia è di Katja von Garnier. Il cast è composto da Hanna Binke, Nicolette Krebitz, Lea van Acken, Jannis Niewöhner, Tilo Prückner, Cornelia Froboess, Martin Feifel, Marvin Linke.

Windstorm Ritorno alle origini film stasera in tv: trama

Mika parte in sella al suo Windstorm alla volta dell’Andalusia, dove si imbatterà nell’hacienda di Pedro e in una magica sorgente.

Windstorm Ritorno alle origini film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della saga film Windstorm – Liberi nel vento e il suo sequel Windstorm – Contro ogni regola .

e il suo sequel . La pellicola si basa sulla serie di libri Ostwind scritti da Carola Wimmer.

Windstorm Ritorno alle origini streaming

Windstorm 3 Ritorno alle origini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Windstorm Ritorno alle origini film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

