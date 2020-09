Acts of Violence film stasera in tv 2 settembre: cast, trama, streaming

Acts of Violence è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Acts of Violence film stasera in tv: cast

La regia è di Brett Donowho. Il cast è composto da Bruce Willis, Ashton Holmes, Cole Hauser, Shawn Ashmore, Melissa Bolona, Sophia Bush, Mike Epps, Tiffany Brouwer, Jenna B. Kelly, Patrick St. Esprit.

Acts of Violence film stasera in tv: trama

Per salvare la fidanzata di uno di loro dalle grinfie di una banda di trafficanti di esseri umani, tre coraggiosi fratelli, aiutati da un caparbio investigatore della polizia, non esiteranno a mettere a repentaglio le loro vite.

Acts of Violence streaming

Acts of Violence streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Acts of Violence film stasera in tv: trailer

