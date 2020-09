Capri revolution è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Capri revolution film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Mario Martone

CAST: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Gianluca Di Gennaro, Jenna Thiam, Ludovico Girardello, Eduardo Scarpetta, Lola Klamroth, Maximilian Dirr, Donatella Finocchiaro

DURATA: 122 Minuti

Capri revolution film stasera in tv: trama

Siamo nel 1914, l’Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani nordeuropei ha trovato sull’isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell’arte. Ma l’isola ha una sua propria e forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia il cui nome è Lucia (Marianna Fontana). Il film narra l’incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese (Antonio Folletto). E narra di un’isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all’inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta dell’utopia e coltivasse ideali di libertà, come i russi che, esuli a Capri, si preparavano alla rivoluzione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Capri revolution recensione

Dopo Noi Credevamo e Il Giovane Favoloso, Mario Martone conclude la trilogia delle trasformazioni culturali e sociali in Italia a cavallo tra ‘800 e ‘900 con il film Capri Revolution che trae spunto dall’esperienza della comune creata a Capri dal pittore Karl Wilhelm Diefenbach tra il 1900 e il 1913. La sceneggiatura curata dallo stesso regista insieme a Ippolita di Majo presenta ottimi passaggi anche se spesso i dialoghi risultano ridondanti e a volte quasi assurdi danneggiando l’intensità emotiva della storia. Al centro di tutto c’è il personaggio di Lucia interpretata con estrema naturalezza dall’attrice Marianna Fontana, ma altro elemento molto importante è il rapporto tra uomo e natura. La colonna sonora firmata da Sascha Ring e Philipp Thimm è straordinaria e La fotografia di Michele D’Attanasio valorizza molto le splendide location in cui è stato girato il lungometraggio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Capri revolution film stasera in tv: curiosità

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2018.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista insieme a Ippolita di Majo.

Capri revolution streaming

Capri revolution streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Capri revolution film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=mME68Sc9sbY

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili