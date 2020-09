Il commissario Heller Tracce nascoste è il film stasera in tv mercoledì 2 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il commissario Heller Tracce nascoste film stasera in tv: cast

La regia è di Christiane Balthazar. Il cast è composto da Lisa Wagner, Hans-Jochen Wagner.

Il commissario Heller Tracce nascoste film stasera in tv: trama

Il commissario Heller, insieme al suo collega Verhoeven, cerca di scoprire cosa c’è dietro una serie di effrazioni avvenute in città. In ognuna di esse, dopo il delitto, la casa viene ricoperta dalla polvere dell’estintore per eliminare ogni tipo di traccia. Nell’ultima viene uccisa una guardia giurata che stava sorvegliando la casa della signora Jensen. I primi sospetti cadono sull’unico testimone oculare: il signor Jan Drexer. Heller è convinta che sia lui l’aggressore, ma proprio durante il suo interrogatorio, il giudice Farber viene ucciso dal criminale, il quale rimane ferito e Drexer viene rilasciato. Verhoven trova il collegamento tra tutti gli omicidi: ogni persona è legata all’ospedale S. Antonius.

Dopo diverse ricerche la polizia scopre che nel 2001 un’infermiera aveva denunciato l’ospedale per aver utilizzato del sangue non controllato; cosa che aveva provocato casi di contagio da HIV su diverse persone in cura in quell’ospedale. All’infermiera viene proposta una promozione in cambio del suo silenzio e così tramite un’azione legale mossa proprio dallo studio dove lavorava Silvie, l’ospedale rigetta le accuse dei pazienti infettati. Heller scopre che Rottmann, un collega della scientifica ha volutamente falsificato i risultati dei campioni di sangue ritrovati in casa del giudice, e che dietro alle aggressioni c’è lui con sua figlia. Proprio nel 2001 sua moglie ebbe un incidente mortale con l’auto, e sua figlia venne portata al S. Antonius dove venne infettata…

Il commissario Heller Tracce nascoste streaming

Il commissario Heller Tracce nascoste streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

