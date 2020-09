The Good Doctor 3 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione mercoledì 2 settembre 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 3 trama episodi 2 settembre 2020

The Good Doctor 3X15 Le parole non dette. Carly sembra aver accettato l’amicizia tra Shaun e Lea, ma dopo una serata a quattro con l’attuale compagno di Lea, Carly si rende conto che i due coinquilini stanno semplicemente negando i loro veri sentimenti. Decide, così, di troncare il suo legame affettivo con Shaun. Nel frattempo, in ospedale si scopre che è stata Morgan a presentare un reclamo nei confronti di Melendez. Il chirurgo, insieme a Park e Claire si occupa di Fran, una vigile del fuoco rimasta seriamente ferita a un braccio in seguito all’attacco di un cane. Lim, Morgan e Shaun, invece, si occupano di Cory, un ragazzino nato con trachea e laringe non completamente sviluppate.

The Good Doctor 3 trama episodi 2 settembre 2020

The Good Doctor 3X16 Autopsia. Una donna di cui non si riesce a scoprire l’identità, arriva in pessime condizioni al pronto soccorso. Nonostante i tentativi di Shaun, Park e Melendez, la paziente muore sul tavolo operatorio. Shaun si convince che il decesso non sia stato causato solo da un aneurisma massivo e si mette in testa di trovare i familiari della donna. Con l’aiuto di Park riesce, entrando in contatto con Jules, il figlio con cui Maribel, questo il nome della paziente, aveva troncato quasi ogni legame. Nel frattempo, Morgan, Andrews e Claire si occupano di Aiden Porter, un giovane che si è inflitto lesioni e che, ultimamente, è affetto da “vuoti” di memoria e disturbi del sonno. Per la dottoressa Lim, infine, l’incontro con una ragazza vista vagabondare nell’ospedale aprirà le porte a un viaggio nel passato.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

