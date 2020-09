Come un uragano film stasera in tv 3 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Come un uragano è il film stasera in tv giovedì 3 settembre 2020 in onda prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come un uragano film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Nights in Rodanthe

GENERE: Sentimentale, Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: George C. Wolfe

CAST: Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis, Mae Whitman, Pablo Schreiber, Charlie Tahan

DURATA: 97 minuti

Come un uragano film stasera in tv: trama

Adrienne Willis (Diane Lane) è una casalinga madre di due figli, divorziata dal marito che la tradiva. pwer fare un piacere all’amica Jean la sostituisce per qualche giorno nella sua locanda a Rodanthe. Qui incontra un affascinante chirurgo, Paul Flanner (Richard Gere). Tra i due nasce una intensa amicizia che li porta a confidarsi reciprocamente i problemi sentimentali e lavorativi che li angosciano. I due si innamorano perdutamente ed anche se è in arrivo un uragano entrambi riscopriranno sentimenti ed emozioni che credevano perduti e scopriranno che il vero uragano che incombe su di loro sarà quello della passione. Ma i due dovranno separarsi per un lungo anno dove si scambieranno una intensa corrispondenza amoroso. Arriva finalmente il giorno del loro incontro, ma Paul non si presenta e …

Come un uragano film stasera in tv: curiosità

Questo è il terzo film dove Richard Gere è in coppia con Diane Lane, dopo The Cotton Club e Unfaithful – L’amore infedele.

Come un uragano streaming

Come un uragano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come un uragano film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/yP1ZyJtUtFg

