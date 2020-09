HUDSON E REX EPISODI 3 SETTEMBRE. La serie tv poliziesca canadese che si ispira al celebre telefilm Il commissario Rex torna su Rai 3 giovedì 3 settembre 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Hudson e Rex su Rai 3: trama episodi 3 settembre 2020

Hudson e Rex episodio 15 Strani fenomeni. Due ragazzi finiscono su un palo perchè accecati da una luce nel cielo. Sebbene si tratti solo di un incidente, Charlie ha un presentimento e decide di indagare. Le teorie all’inizio sono tante, ma la più razionale è che esista un congegno in grado di lanciare impulsi elettromagnetici. Quando l’inventore di uno strumento simile muore a causa di un’esplosione, capisce di essere sulla pista giusta.

Hudson e Rex episodio 16 Giustizia cieca. Viene scoperto un cadavere al porto e il caso punta subito sul contrabbando. Charlie, malgrado non sia d’accordo a lavorare in coppia con qualcuno a parte Rex, viene affiancato da una collega dell’Accademia per ordine di Donovan. All’inizio la collaborazione non va bene, ma poi sembra prendere una piega migliore, al punto da suscitare la gelosia di Rex e di Sarah. Ma le cose non sono come sembrano.

Hudson e Rex streaming

La serie tv Hudson e Rex streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

