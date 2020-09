La Partita del Cuore 2020 streaming: dove vedere la diretta in tv e replica

LA PARTITA DEL CUORE 2020 STREAMING DOVE VEDERE. Stasera in tv giovedì 3 settembre torna l’appuntamento annuale che unisce calcio e beneficenza con la 29° edizione de La Partita del Cuore. Scopri tutte le info, orari e come seguire la diretta tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Partita del Cuore 2020 dove vedere la diretta in tv e replica

L’evento sportivo e di beneficenza La Partita del Cuore 2020 andrà in onda in mercoledì 3 settembre in Eurovisione e in contemporanea su Rai 1 e Rai Radio 2. In televisione potremo vedere il match su Rai 1 a partire dalle ore 21:25. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

La Partita del Cuore 2020 streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta della Partita del Cuore 2020 anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Infine l’evento verrà trasmesso in diretta anche su Rai Radio 2.

La Partita del Cuore 2019: squadre, calciatori e ospiti

Carlo Conti condurrà dallo Stadio Bentegodi di Verona Chi vincerà La partita del cuore? – Edizione Speciale 2020, lo storico appuntamento con la Nazionale Cantanti che quest’anno vedrà per la prima volta sfidarsi 4 squadre, capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. I 4 capitani dovranno costruire le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo. Le 4 squadre, rigorosamente formate dai soli 11 giocatori titolari (senza possibilità di riserve), si sfideranno in 2 partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna e le 2 vincitrici si contenderanno la finale. Tutti insieme, uomini e donne, scenderanno in campo per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

La Partita del Cuore sui social

L’evento benefico sarà sicuramente trend topic nei social martedì 28 maggio. Per commentare in live tutto ciò che accade durante la partita e non solo, basta seguire l’hashtag ufficiale #PartitaDelCuore.

