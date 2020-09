Questi sono i 40 è il film stasera in tv giovedì 3 settembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Questi sono i 40 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: This is 40

USCITO IL: 4 luglio 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Judd Apatow

CAST: Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel, Megan Fox, John Lithgow, Albert Brooks, Lena Dunham, Melissa McCarthy, Chris O’Dowd, Charlyne Yi, Maude Apatow

DURATA: 134 Minuti

Questi sono i 40 film stasera in tv: trama

Alla soglia dei quarant’anni, Debbie e Pete vedono vacillare la stabilità della loro famiglia ma soprattutto della loro relazione. Tra incomprensioni, problemi finanziari, la ribellione delle figlie e i difficili rapporti con i rispettivi padri, la coppia cerca di trovare una via d’uscita e di dare una svolta al loro stile di vita. La loro prova coinvolgerà tutta la famiglia, mettendo in moto una serie di tragicomici risvolti.

Questi sono i 40 film stasera in tv: curiosità

La pellicola è uno spin-off del film Molto incinta (2007), sempre dello stesso regista.

Le riprese del film sono state girate a metà 2011.

Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori per la presenza di contenuti sessuali, umorismo grezzo, linguaggio pervasivo e presenza di droga.

Questi sono i 40 streaming

Questi sono i 40 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Questi sono i 40 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=PYwTOoEyiVQ

Stasera in TV sui social

