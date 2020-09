Tutto per la mia famiglia film stasera in tv 3 settembre: cast, trama, streaming

Tutto per la mia famiglia è il film stasera in tv giovedì 3 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto per la mia famiglia film stasera in tv: cast

La regia è di Tom Shell. Il cast è composto da Jennie Garth, Luca Bella, Alexandra LeMosle, Alexander Carroll, Angelica Bridges, Ben Reed, Josh Server, Eric Michael Cole, David Gridley, David Bianchi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto per la mia famiglia film stasera in tv: trama

La vita di Kathy Meyer e della figlia April viene sconvolta quando il marito David Gallagher viene trovato morto dalla polizia. Tutti pensano si tratti di suicidio, dal momento che l’uomo ha lasciato una lettera d’addio e la sua pistola a terra accanto al suo corpo. In realtà l’uomo è stato ucciso da Ed Brook, su commissione di Erica Hearns, la quale, a causa di trasferimenti di denaro illeciti, stava per essere smascherata proprio da David Gallagher. Oltre a commissionare l’omicidio, Erica vuole a tutti i costi impossessarsi della valigetta di David in cui era presente il dossier a cui stava lavorando, con tutte le prove di reato. Per fare ciò, chiede a suo nipote Damon di fingere di essere innamorato di April, figlia di David, in modo da entrare in casa e rubare i fascicoli. Il piano però fallisce, dal momento che Damon si innamora realmente di April e cerca di salvarla.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tutto per la mia famiglia streaming

Tutto per la mia famiglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili