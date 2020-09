Bridget Jones’s Baby è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bridget Jones’s Baby film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 settembre 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Sharon Maguire

CAST: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold, Ed Sheeran

DURATA: 123 Minuti

Bridget Jones’s Baby film stasera in tv: trama

Sono passati 12 anni da quando Bridget Jones (Zellweger) ha iniziato a scrivere il suo diario. Dopo la rottura con Mark Darcy (Firth), la 43enne e di nuovo single Bridget decide di concentrarsi sul suo lavoro come produttore di news e si circonda di amici vecchi e nuovi. Inaspettatamente la protagonista incontra un focoso americano di nome Jack (Dempsey), che è tutto ciò che Mr. Darcy non è. Un imprevisto però stravolge la vita di Bridget che si ritrova in dolce attesa, ma con un ulteriore inconveniente… non è sicura dell’identità del padre del suo bambino!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bridget Jones’s Baby film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica sull’impacciata e simpatica Bridget Jones. I primi due capitolo sono Il diario di Bridget Jones (2001) e Che pasticcio, Bridget Jones! (2004).

Tutti i film sono stati tratti dai romanzi di successo di Helen Fielding.

Dopo che nelle prime due pellicole il rivale di Darcy per l’amore di Bridget era interpretato da Hugh Grant, questa volta se la deve vedere con Patrick Dempsey, già famoso Derek Sheperd di Grey’s Anatomy.

Bridget Jones’s Baby streaming

Bridget Jones’s Baby streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bridget Jones’s Baby film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili