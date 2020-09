Eternal Love è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Eternal Love film stasera in tv: cast

La regia è di Ahmet Katiksiz. Il cast è composto da Murat Yildirim, Fahriye Evcen Özçivit, Fatih Al, Filiz Ahmet, Ege Aydan, Fatih Dogan.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Eternal Love film stasera in tv: trama

Can è un giovane neurochirurgo di successo che ha fatto del proprio lavoro il centro della sua esistenza. Sul fronte affettivo, tuttavia, le cose non vanno altrettanto bene: la sua professione occupa gran parte delle sue giornate non permettendogli di dedicare abbastanza tempo a sé stesso e ai suoi sentimenti. Tutto cambia quando la sua vita si intreccia inaspettatamente con quella di Zeynep, un’umile ragazza delle pulizie alla quale l’affascinante medico propone un accordo singolare, se lei accetterà di accompagnarlo a una festa, lui, in cambio, pagherà ogni suo debito…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Eternal Love streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili