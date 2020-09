Grand Hotel Excelsior è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Grand Hotel Excelsior film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Grand Hotel Excelsior

GENERE: Commedia

ANNO: 1982

REGIA: Castellano, Pipolo

CAST: Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Andrew Omokaro, Fernando Cerulli

DURATA: 114 Minuti

Grand Hotel Excelsior film stasera in tv: trama

Al Grand Hotel Excelsior si incontrano persone, si intrecciano storie, scoppiano amori ed incomprensioni tra momenti di grande divertimento. Come la storia del burbero proprietario dell’hotel, Taddeus, esigente con la servitù e riservato con i clienti, sposato a Ilde Vivaldii. Tra le storie c’è anche quella di Egisto Costanzi, vedovo, fa il cameriere nell’hotel, ma vergognandosi della sua condizione fa credere alla figlia Adelina, che studia in Svizzera, di essere un ricco uomo d’affari. Tra i clienti c’è anche Pericle Caciotta, un pugile in ritiro per prepararsi all’incontro della vita. Quest’ultimo si innamora di una cameriera che gli farà perdere l’incontro. C’è anche il grande Mago di Segrate, dotato di grandi poteri paranormali. Tutti si troveranno alla fine a festeggiare i 50 anni del Grand Hotel Excelsior.

Grand Hotel Excelsior film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato a Stresa, presso l’Hotel Regina Palace.

In un breve cameo appare anche la moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori.

L’idea del film fu di Vittorio Cecchi Gori, che convinse il padre Mario a produrre per il periodo natalizio un film corale con 4 grandi attori (Celentano, Montesano, Verdone ed Abatantuono) che avevano in quel momento sotto contratto.

Racconta Pipolo che Carlo Verdone era solito portarsi dietro una strana valigia dal contenuto misterioso, che si scoprì contenere medicinali vari quando finalmente l’aprì per dare un’aspirina ad Adriano Celentano afflitto dal mal di testa.

Nella scena dell’incontro di pugilato Pericle Coccia (Verdone) combatte contro Bruno Bertone, che è interpretato da Domenico Adinolfi, campione europeo di boxe dei mediomassimi dal 1974 al 1976 e campione italiano dei massimi.

Grand Hotel Excelsior streaming

Grand Hotel Excelsior streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Grand Hotel Excelsior film stasera in tv: trailer

