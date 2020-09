Infelici e contenti film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, streaming

Infelici e contenti è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Infelici e contenti film stasera in tv: cast

La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Francesca D’Aloja, Yvonne Sciò, Marina Suma, Francesca Rinaldi, Fabiana Medici, Jean Paul, Giorgio Palombi, Lucrezia Molero, Renata Attivissimo, Angelo Barnabucci, Roberto Bisacco, Gugliemo Carbonaro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Infelici e contenti film stasera in tv: trama

Aldo (Renato Pozzetto) è un ex campione di pallanuoto finito in carrozzina dopo un incidente automobilistico. Vittorio (Ezio Greggio) è un non vedente che vive arrangiandosi con piccole truffe. I due si conoscono e, tra una disavventura e l’altra, si ritrovano al casinò di Sanremo, dove Aldo ritrova pure il responsabile del suo incidente d’auto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Infelici e contenti streaming

Infelici e contenti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili