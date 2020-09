Mai fidarsi di mia madre è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mai fidarsi di mia madre film stasera in tv: cast

La regia è di David DeCoteau. Il cast è composto da Jessica Morris, Ashlynn Yennie, Jason-Shane Scott, Vivica A. Fox, Dee Wallace, Jared Scott, Eric Roberts, Dominique Swain.

Mai fidarsi di mia madre film stasera in tv: trama

Dopo aver ricevuto una promozione sul posto di lavoro, Melanie decide di assumere Phoebe come sua assistente personale. Intelligente e astuta, Phoebe accetta subito il lavoro ma la donna, in realtà, ha un piano diabolico in mente che le serve a vendicare il suo passato.

Mai fidarsi di mia madre streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

