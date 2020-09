Richie Rich Il più ricco del mondo è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Richie Rich Il più ricco del mondo film stasera in tv: cast

La regia è di Donald Petrie. Il cast è composto da Macaulay Culkin, Edward Herrmann, Christine Ebersolf, Jonathan Hyde, Michael McShane, Chelcie Ross, John Larroquette, Michael Maccarone, Mariangela Pino, Joel Robinson, Claudia Schiffer, Jonathan Hilario, Stephi Lineburg.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Richie Rich Il più ricco del mondo film stasera in tv: trama

Richie Rich, il bambino più ricco del mondo (il suo patrimonio si aggira sui 70 milioni di dollari), ha tutto quello che desidera, tranne un amico. Poi, all’improvviso, tutto cambia. Qualcuno complotta nell’ombra per impadronirsi dell’azienda di famiglia. Richie si ritroverà catapultato in una folle corsa per mettere in salvo i suoi genitori. Sarà l’occasione per incontrare dei veri amici.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Richie Rich Il più ricco del mondo streaming

Richie Rich Il più ricco del mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Richie Rich Il più ricco del mondo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili