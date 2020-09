Stai lontana da me film stasera in tv 4 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Stai lontana da me è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stai lontana da me film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 novembre 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Alessio Maria Federici

CAST: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci, Fabrizia Sacchi

DURATA: 82 Minuti

Stai lontana da me film stasera in tv: trama

Jacopo (Enrico Brignano) è un ottimo consulente matrimoniale, anzi il migliore e riesce sempre a trasformare le coppie in lite in esempi di vita coniugale! Non riesce però a sistemare la sua situazione personale tanto che ogni donna che esce con lui subisce una sfortuna incredibile: alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre perdono la carriera. Jacopo è consapevole di ciò, quindi l’unica soluzione è quella di fuggire prima che le cose sfuggano di mano. Quando l’uomo incontra Sara (Ambra Angiolini), una bella e ambiziosa architetta, se ne innamora perdutamente. Anche la donna lo ama ed è determinata a sfidare tutte le sventure che inevitabilmente iniziano a capitarle. Ma questa impresa non è per niente facile..

Stai lontana da me film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei (La Chance de ma vie) diretto da Nicolas Cuche.

Stai lontana da me streaming

Stai lontana da me streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stai lontana da me film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

