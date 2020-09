Un tipo imprevedibile è il film stasera in tv venerdì 4 settembre 2020 in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un tipo imprevedibile film stasera in tv: cast

La regia è di Dennis Dugan. Il cast è composto da Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald, Allen Covert, Carl Weathers, Frances Bay, Dennis Dugan, Bob Barker, Joe Flaherty.

Un tipo imprevedibile film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Happy Gilmore è un grande appassionato di Hockey su ghiaccio e il sogno della sua vita è quello di diventare un giocatore professionista. Sfortunatamente per lui le sue qualità non sono eccelse e finisce sempre per fallire i provini. Quando l’adorata nonna è costretta ad abbandonare la casa, vittima dei creditori, Happy decide di trovare la somma necessaria per riscattare la casa. Il modo più veloce sembra essere quello di improvvisarsi giocatore di golf, potendo contare su un portentoso lancio. Con l’aiuto di un ex giocatore professionista arriva a partecipare al tour con i professionisti, e qui sconvolge con i suoi modi di fare l’ambiente ovattato e conservatore…

Un tipo imprevedibile streaming

Un tipo imprevedibile streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un tipo imprevedibile film stasera in tv: trailer

