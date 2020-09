Hostiles Ostili è il film stasera in tv sabato 5 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hostiles film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 22/03/2018

GENERE: Avventura, Drammatico, Western

NAZIONALITA’: USA

ANNO: 2017

REGIA: Scott Cooper

CAST: Christian Bale, Rosamund Pike, Peter Mullan

DURATA: 127 minuti

Hostiles film stasera in tv: trama

1892. Joseph Blocker (Christian Bale), è un ex eroe di guerra diventato carceriere. A pochi giorni dalla pensione il presidente degli Stati Uniti in persona gli chiede di scortare il capo Cheyenne Falco Giallo (Wes Studi), malato terminale di cancro, e la sua famiglia, da un isolato avamposto in New Mexico fino al Montana, per riunirsi alla sua tribù. Blocker deve accettare per non rischiare di finire davanti alla corte marziale e perdere la pensione. L’uomo ha combattuto a lungo contro gli indiani e ha visto morire molti compagni anche per mando di Falco Giallo. Per sopravvivere ai pericoli del lungo viaggio e sconfiggere le ostili tribù indiane, saranno tutti costretti a lasciare i pregiudizi e ad unire le forze, scoprendo il valore della compassione e della tolleranza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hostiles recensione

Il regista Cooper si cimenta per la prima volta in maniera diretta con il genere western. Lo fa facendo riferimento al punto di vista degli indiani d’america e con una sfumatura retorica che a volte è eccessivamente sottolineata dalla colonna sonora di Max Richeter. La pellicola racconta la nascita della nazione americana dallo spargimento di fiumi di sangue e dalla violenza. Il protagonista è interpretato in maniera molto intensa e a volte spigolosa da un bravo Christian Bale. Molto bella è la fotografia di Masanobu Takayanagi molto curata e che esalta la rappresentazione dei volti, l’enfatizzazione dei gesti oltre agli splendidi paesaggi naturali. E’ un lavoro crudo, duro, dove i silenzi hanno un ruolo particolare e dove un sincero sentimento progressista pervade la struttura narrativa della pellicola.Un buon film da vedere in sala.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Hostiles film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 2 settembre 2017 al Telluride Film Festival. Poi è stato proiettato al Toronto International Film Festival.

Hostiles è stato scelto come film di apertura della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il primo trailer è stato diffuso il 5 settembre 2017. La pellicola è stata distribuito nelle sale italiane a partire dal 22 marzo 2018.

Hostiles streaming

Hostiles streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hostiles film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Y4cbuHlK-BE&ab_channel=NOTORIOUSPictures

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili