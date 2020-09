Il crudele volto dell’inganno è il film stasera in tv sabato 5 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il crudele volto dell’inganno film stasera in tv: cast

La regia è di Jason Bourque. Il cast è composto da Kelly Thiebaud, Matt Hamilton, Lina Renna, Alison Wandzura, Phillip Mitchell, Kimberley Shoniker, Stefania Indelicato, Michelle Martin, Matt Afonso, Josh Byer.

Il crudele volto dell’inganno film stasera in tv: trama

Blair è una donna in carriera e i contrasti con suo marito, che si sente frustrato, sono all’ordine del giorno. Una sera, mentre stanno tornando a casa in auto, insieme alla loro figlioletta Lori, litigando come al solito, e facendola piangere, hanno un gravissimo incidente. I due si separano e Lori resta con la madre. Un po’ di tempo dopo l’incidente, Blair accompagna sua figlia a scuola per il primo giorno di terza elementare e quando torna a prenderla non la trova più. Sembra essere sparita. Lei ha l’impressione di impazzire, ed è proprio questo che la sua manager rivale cerca di far sembrare, comprando con i suoi soldi la psicanalista, falsificando documenti, e comprando persino il marito Simon.

Tutti, da suo marito alla polizia, che le mostra addirittura il certificato di morte, alla sua psicanalista, le dicono che lei non vuole accettare la realtà, e cioè quella di essere stata la responsabile della morte di sua figlia a causa della sua distrazione alla guida. Ormai Blair sembra rassegnata, addirittura va sulla tomba di Lori, ma quando va a prendere gli oggetti personali di sua figlia, trova il disegno che lei le ha fatto la mattina, quello del primo giorno di scuola. Da qui Blair, comincia a sospettare che ci sia una macchinazione nei suoi confronti da parte della temibile Kincaid.

Il crudele volto dell’inganno streaming

Il crudele volto dell’inganno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

