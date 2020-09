La leggenda di Beowulf è il film stasera in tv sabato 5 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di Beowulf film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Brendan Gleeson, Anthony Hopkins, John Malkovich, Crispin Glover, Angelina Jolie, Alison Lohman, Robin Wright Penn.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di Beowulf film stasera in tv: trama

500 d.C. La Danimarca governata dal Re Hrothgar è messa a ferro e fuoco da Grendel, creatura mostruosa e terribile che terrorizza tutto il paese. Il Re chiama così il più valoroso tra tutti gli eroi, il giovane guerriero vichingo Beowulf che, dopo una lunga lotta uccide il mostro e riceve in cambio corona, beni e sposa. Cinquant’anni più tardi, però, il vecchio Beowulf è costretto ad affrontare una nuova e temibile creatura, procreata dall’acquatica strega incarnata da Angelina Jolie, madre di Grendel che vuole vendicare il figlio morto. Beowulf si troverà di fronte ad una scelta che avrà per lui e per il suo popolo conseguenze imprevedibili

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La leggenda di Beowulf streaming

La leggenda di Beowulf streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La leggenda di Beowulf film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili