La scuola più bella del mondo è il film stasera in tv sabato 5 settembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5.

La scuola più bella del mondo film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 13 novembre 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Luca Miniero

CAST: Christian De Sica, Rocco Papaleo, Lello Arena, Miriam Leone, Angela Finocchiaro

DURATA: 98 Minuti

La scuola più bella del mondo film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Filippo Brogi (Christian De Sica) è il preside di una scuola media toscana in Val d’Orcia. Per vincere la gara della locale Festa dei giovani, il preside e con l’approvazione dell’assessore comunale decide di promuovere uno scambio culturale invitando una poverissima scolaresca africana. Ma il bidello Augusto Soreda confonda la città ghanese di Acrra con quella campana di Acerra, e spedisce gli inviti ad una classe media di Acerra e i relativi insegnanti d’accompagnamento: Gerardo Gregale (Rocco Papaleo), ex fumettista insegnante controvoglia, e Wanda Pacini, ex fidanzata di Filippo Brogi emigrata al sud per dimenticare la loro traumatica storia sentimentale.

La scuola più bella del mondo film stasera in tv: curiosità

Luca Miniero ha diretto anche Benvenuti al sud, Benvenuti al nord e Un boss in salotto.

Le riprese del film sono state effettuate a Montepulciano, Bagno Vignoni, Pienza e Radicofani.

L’incasso totale del film si attesta intorno ai 5,9 milioni di euro.

La scuola più bella del mondo streaming

La scuola più bella del mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

