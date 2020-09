Baywatch è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Baywatch film stasera in tv: cast

La regia è di Olivier Megaton e Seth Gordon. Il cast è composto da Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Pamela Anderson, Ana Flavia Gavlak, Brandon Larracuente, David Hasselhoff, Rob Huebel, Yahya Abdul-Mateen II, Jack Kesy, Oscar Nuñez, Clem Cheung.

Baywatch film stasera in tv: trama

Il caposquadra dei guardiaspiaggia Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) addestra giovani reclute per formare una squadra pronta a tutto pur di salvare i bagnanti dai pericoli della spiaggia. Tra gli aspiranti c’è anche il nuotatore olimpionico Matt Brody (Zac Efron) e la razionale Summer Quinn (Alexandra Daddario). Per prepararli al meglio, Mitch Buchannon trascina le reclute in una serie di indagini che portano a Victoria Leeds (Priyanka Chopra). La donna è da poco diventata proprietaria dell’esclusivo Huntley Club e all’apertura del locale è coinciso l’aumento di un giro di droga e omicidi.

Baywatch film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un reboot della celebre serie tv cult anni ’90 sui bagnini della costa californiana con protagonisti Pamela Anderson e David Hasselhoff.

Baywatch streaming

Baywatch streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Baywatch film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

