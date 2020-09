Cattivi Vicini 2 è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cattivi Vicini 2 film stasera in tv: trama

La regia è di Nicholas Stoller. Il cast è composto da Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz.

Mac (Seth Rogen) e Kelly (Rose Byrne) sono entusiasti di andare in una nuova casa con la primogenita in crescita… ma prima devono riuscire a vendere la vecchia abitazione. Tutto sembra pronto per concludere il contratto di vendita della vecchia casa fino a che proprio nella casa accanto a quella di Mac e Kelly arrivano dei nuovi vicini: la sorellanza delle Kappa Nu. Arrivano i problemi a soli 30 giorni dalla chiusura del contratto con l’acquirente per le rumorose feste ed il comportamento fuori controllo delle ragazze della sorellanza, capitanate da un’agguerrita Shelby (Chloe Grace Moretz). Nel cercare una soluzione ad un problema molto simile a quello già incontrato in passato, Mac e Kelly chiederanno aiuto all’unico tanto svitato da saper interloquire con una sfrenata sorellanza, Teddy Sanders (Zac Efron)…

Cattivi Vicini 2 recensione

Cattivi Vicini 2 racconta una nuova guerra tra vicini di casa per una fin troppo vivace commedia senza esclusione di colpi… e di gag. Il sequel di Cattivi Vicini presenta diversi punti di distacco dal primo. In Cattivi vicini (Neighbors) lo spettatore era posto davanti ad una lotta per il “territorio” tra la coppia formata da Seth Rogen e Rose Byrne e la confraternita di stampo maschile di cui era leader un egocentrico Zac Efron, principale antagonista della coppia. Il film trattava il problema del difficile distacco dall’immaturità giovanile e il desiderio di non divenire adulti, impersonato dai protagonisti di entrambi i fronti.

In Cattivi Vicini 2 invece, Mac e Kelly sono in lotta con un gruppo di poco più che adolescenti di sesso femminile, mentre Zac Efron diventa l’alleato della coppia pur di sconfiggere una minaccia in via di espansione come quella rappresentata dalla sorellanza. Nel sequel della commedia i personaggi appaiono cresciuti e cercano di porsi nei confronti della vita in modo più maturo e responsabile… senza riuscirci. Cattivi Vicini 2 è una commedia che punta alla risata scatenata da gag continue, tuttavia pare troppo pressante il riferimento continuo alla sfera sessuale, elemento onnipresente nel film, senza però offrire nulla di più se non la semplice risata.

Cattivi Vicini 2 streaming

Cattivi Vicini 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cattivi Vicini 2 film stasera in tv: trailer italiano

