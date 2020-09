Giochi di potere è il film stasera in tv domenica 6 settembre 2020 in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Giochi di potere film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Patriot Game

GENERE: Drammatico

ANNO: 1992

REGIA: Phillip Noyce

CAST: Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Samuel L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard Harris, Alex Norton, Hugh Fraser

DURATA: 113 Minuti

Giochi di potere film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Jack Ryan, ex analista della Cia, si trova a Londra per una conferenza assieme alla sua famiglia quando sventa, casualmente, davanti a Buckingam Palace, un attentato contro Lord Holmes. Grazie al suo intervento viene arrestato Sean Miller, affiliato al braccio più estremista dell’Ira, il cui fratello resta invece ucciso nello scontro a fuoco con la polizia. Miller, evaso con l’aiuto del suo capo, Kevin O’Donnell e della terrorista Annette, parte per gli Stati Uniti con l’intenzione di vendicarsi di Jack.

A farne le spese sono inizialmente Cathy e Sally, rispettivamente moglie e figlia di Ryan, che restano coinvolte in un incidente stradale provocato da Miller. A questo punto Ryan, rientrato nel suo vecchio ruolo alla Cia, collabora alla distruzione del campo di addestramento dei seguaci dell’Ira, in Libia. Ma Miller, O’Donnell ed Annette sono già partiti per la villa di Ryan nel Maryland, dove Lord Holmes si reca per consegnargli l’onorificenza conferitagli per il suo gesto eroico…

Giochi di potere film stasera in tv: curiosità

Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo Attentato alla corte d’Inghilterra di Tom Clancy.

Si tratta della seconda pellicola che porta sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan. La prima volta è stato interpretato da Alec Baldwin in Caccia a Ottobre Rosso. Il terzo film è invece Sotto il segno del pericolo.

